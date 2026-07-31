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НовостиПроисшествия31 июля 2026 19:16

Иномарка сбила электросамокат с двумя девушками в Вологде

Обеих отвезли в больницу
Источник:kp.ru

30 июля в Вологде иномарка сбила девушку на самокате, которая везла подругу. ДТП случилось в 07:06 на ул. Текстильщиков, 14. Автомобилем «Фиат-Альбеа» управлял мужчина 2000 года рождения. Он ехал по главной дороге, при проезде нерегулируемого перекрёстка допустил столкновение с электросамокатом. На нём передвигалась женщина 1997 года рождения.

В результате аварии пострадали двое - водитель электросамоката и женщина 1992 года рождения, которая ехала на самокате в качестве пассажирки. Обеих доставили в больницу.