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Череповецкий спортсмен показал лучший результат на открытой воде. Как сообщает областной Центр спортивной подготовки в ВКонтакте, череповецкий пловец Денис Поселюжный выиграл «золото» по плаванию на открытой воде. Межрегиональные соревнованиях прошли в Ярославской области, на реке Волге. В турнире «Hydra Race Коприно» приняли участие более 130 спортсменов из разных регионов страны.

Как сообщается, Денис Поселюжный стал лучшим в своей возрастной группе и вторым в абсолюте на дистанции 4 километра. Спортсмен из Вологодской области преодолел водную дистанцию за 55 минут и 7 секунд.