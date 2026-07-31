В Вологде построят еще один торговый центр

Под торговый центр и особняк запланирован целый квартал.

В Вологде построят торговый центр вместо индивидуальной застройки. А рядом - особняк для трех человек. Администрация Вологды внесла изменения в проект планировки квартала, расположенного между улицами Щетинина, Панкратова, Южакова и Западным переулком. Власти обосновали увеличение плотности застройки.

Это площадка - 2,3 гектара. Там решили возвести трёхэтажный индивидуальный жилой дом площадью 270 квадратных метров, рассчитанный на трёх человек, и двухэтажный объект торгового назначения площадью 1380 квадратных метров.

Работы по сносу имеющихся объектов капитального строительства, проектированию и строительству новых объектов планируется провести с 2026 по 2029 годы.

«Предлагаемое в узле пересечения улицы Щетинина и улицы Панкратова размещение объекта торговли вместо индивидуальной жилой застройки потребует незначительного превышения коэффициента застройки и коэффициента плотности застройки (не более чем на 30% от рекомендуемого норматива), что находится в допустимых пределах для реконструкции сложившейся застройки. Такое уплотнение является обоснованным инструментом формирования локального центра обслуживания и повышения эффективности использования земель, прилегающих к магистральным улицам. Важно, что увеличение плотности происходит за счёт нежилого объекта, следовательно, не создаёт дополнительной нагрузки на существующую социальную инфраструктуру», — цитирует портал Город Во проект.