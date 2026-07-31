В Череповце забивают сваи для общежития металлургов

В Череповце строят общежитие для металлургов. Это будет десятиэтажное здание, в котором расположены 100 малометражных квартир. На реализацию проекта уже выделены бюджетные деньги - 558 миллионов рублей из регионального и городского бюджетов.

Сейчас на объекте, который находится на улице Сталеваров в центре города, забивают сваи. Согласно проекта, фундамент будет состоять из 401 сваи. Общежитие, согласно графику, должны сдать к декабрю 2027 года.

Идея строительства общежития для работников Череповецкого металлургического комбината была озвучена в марте 2024 года на встрече и.о. губернатора Георгия Филимонова с работниками предприятия. Работники пожаловались, что часть иногородних специалистов и череповецких специалистов, не имеющих собственного жилья, живут на съёмных квартирах и в хостелах.