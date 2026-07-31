На Вологодчине сгорели две бани по одной причине

В Вологодской области за сутки сгорели две бани, сообщили в управлении по Вологодской области. Вечером в Соколе на набережной Сухоны частную баню тушили восемь сотрудников МЧС России и две единицы техники.

Еще одна баня сгорела в деревне Тимофеевское Вологодского округа. На тушение направили десять пожарных и две единицы техники.

Предварительные выводы специалистов из разных округов одинаковы. Бани горят из-за того, что раскаленная дымовая труба контактирует или слишком близка к деревянным конструкциям.