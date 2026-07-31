30 человек заблудились в лесах Вологодчины

Вологжане массово отправились в леса и теряют дорогу обратно. 30 июля пенсионерка была найдена в лесу живой недалеко от посёлка Васюковские острова. 71-летняя жительница Вытегорского округа отправилась в лес и заблудилась.

И таких немало. МЧС сообщает о 30 поисках, которые велись в лесах Вологодской области с начала лета. Из них более 20 пропавших вернулись домой живыми, значительная часть из них нашла дорогу самостоятельно. Троих удалось вывести благодаря тому, что была связь по телефону, пять выбрались своими силами, один обнаружен погибшим.

А горячий сезон для грибников, ягодников и спасателей-поисковиков только начинается.