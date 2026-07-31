Власти услышали мнение горожан и внесли коррективы в проект строительства бассейна

В Вологде к бассейну на улице Фрязиновской построят подъездную дорогу не без подсказки местных дителей. Работы начнутся на следующей неделе.
Проект был изменен - было учтено мнение вологжан. Об этом рассказал глава города Сергей Жестянников.
Дорога проляжет с улицы Дальней и примкнет к существующем проезду, она не будет проходить через земельный участок многоквартирного дома. Также появится удобный тротуар.
Готовность самого бассейна сейчас составляет 83%. Впереди - благоустройство прилегающей территории, где появятся освещение, малые архитектурные формы, тротуары, парковочные зоны и озеленение.
Напомним, бассейн с шестью 25-метровыми дорожками, передовым оборудованием и эффективной системой фильтрации воды возводится с привлечением средств федерального и областного бюджетов.