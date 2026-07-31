Новое лицо появилось в правительстве Вологодской области

Фото: портал Город Че.

Новый человек появился в правительстве региона. Стало известно о назначении: исполнять обязанности главы министерства экономического развития, промышленности и торговли региона с 30 июля стала Ирина Асонкова.

Как сообщает портал «ГородЧе», Ирине Асонковой 37 лет. Она ранее работала журналистом в ИМА «Череповец» и ГТРК «Вологда». Затем перешла на работу с бизнесом - занимала пост заместителя директора Агентства городского развития Череповца.

В 2024-2025 годах ушла на муниципальную службу - работала заместителем руководителя администрации Череповецкого района, где курировала вопросы экономического и стратегического развития.

С мая 2025 года в администрации Череповца возглавляла отдел экономической политики и инвестиционного развития.