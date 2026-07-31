Иномарка сделала кульбит перед череповецкой мэрией

Стоп-кадр камеры видеонаблюдения.

Автомобиль перед мэрией Череповца сделал кульбит и оказался на крыше. Об этом рассказал мэр города. Одна из иномарок отъезжала от мэрии, другая врезалась ей в правый бок.

Андрей Накрошаев пишет: "На перекрёстке улицы Сталеваров и проспекта Строителей произошло серьезное дорожно транспортное происшествие. На данный момент установлено, что участники аварии в медицинской помощи не нуждаются — от её получения отказались. Сотрудники ГИБДД продолжают работу на месте, причины ДТП и виновные лица устанавливаются..." Он призвал всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, беречь себя, своих близких и других горожан.