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НовостиПроисшествия31 июля 2026 6:24

Иномарка сделала кульбит перед череповецкой мэрией

Участники инцидента от помощи врачей отказались
Источник:kp.ru
Стоп-кадр камеры видеонаблюдения.

Стоп-кадр камеры видеонаблюдения.

Автомобиль перед мэрией Череповца сделал кульбит и оказался на крыше. Об этом рассказал мэр города. Одна из иномарок отъезжала от мэрии, другая врезалась ей в правый бок.

Андрей Накрошаев пишет: "На перекрёстке улицы Сталеваров и проспекта Строителей произошло серьезное дорожно транспортное происшествие. На данный момент установлено, что участники аварии в медицинской помощи не нуждаются — от её получения отказались. Сотрудники ГИБДД продолжают работу на месте, причины ДТП и виновные лица устанавливаются..." Он призвал всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, беречь себя, своих близких и других горожан.