Череповецкая турфирма обманула 27 человек

Пресс-служба судов Вологодской области сообщила о скором рассмотрении Череповецким городским судом уголовного дела в отношении 53-летней руководительницы местного турагентства. Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

С мая 2025 года по апрель 2026 года она оформляла договоры и принимала предоплату за туристические путевки, зная о невозможности выполнить свои обязательства. Клиентам сообщали об успешном бронировании туров, однако полученные средства направлялись на погашение прежних долгов фирмы и личные нужды.

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Всего было обмануто 27 человек, они планировали заграничные поездки. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 4,3 миллиона рублей. Первое судебное заседание по данному делу назначено на 6 августа 2026 года.