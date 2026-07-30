На Вологодчине формируются специализированные отряды для защиты от беспилотников

В Вологодской области формируются специализированные отряды БАРС для защиты критически важных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов. Гарантируется, что вологжане будут охранять объекты именно на территории Вологодчины.

Критически важные объекты инфраструктуры - это компрессорные станции, АО «Апатит», ПАО «Северсталь» и другие предприятия.

Бойцы будут дежурить на постах воздушного контроля, перекрывать трассы возможных пролетов вражеских БПЛА в составе мобильных огневых групп.

В отряды приглашают граждан возрастом до 52 лет для рядового и сержантского состава, категории годности к военной службе - А, Б или В.

Приоритет отдается тем, кто проходил срочную службу в армии, участвовал в СВО или в добровольческих подразделениях. Также принимаются пенсионеры силовых структур - МВД, ФСБ и других федеральных органов.

В такие подразделения могут принять и ранее судимых граждан с погашенными судимостями, но кроме тяжких статей. А вот женщины в отряд не принимаются.