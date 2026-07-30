Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может приехать в Вологду

Фото: Георгий Филимонов, ВК.

Губернатор Георгий Филимонов удостоился аудиенции Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На встрече, в частности, шла речь о возрождении Спасо-Всеградского собора в Вологде. Храм был взорван и растащен танками в 70-е годы.

Сейчас ведется проектирование. В следующем году планируется заложить первый камень в основание собора.

Глава региона предложил Патриарху возглавить чин освящения и закладки камня. Также глава РПЦ может принять участие в юбилейных мероприятиях в честь 880-летия Вологды.

Как сообщил Георгий Филимонов, на восстановление храмов Вологодчины из областного бюджета направлено более 520 миллионов рублей. Работы завершены на 10 объектах, продолжаются еще на 5. Кроме того, готовятся проекты реконструкции еще 13 церквей.

За счет федерального бюджета ведется реставрация Софийского собора в Вологде и еще 13 храмов области. В том числе, заканчивается восстановление Ильинской церкви в Белозерске, построенной в 17 веке.