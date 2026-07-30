Мужчина признался в убийстве девушки-продавца на улице Мира в Вологде

Подозреваемый признался в совершении преступления. Фото: СУ СК по Вологодской области.

Жителю Архангельской области предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в Вологде 17 лет назад.

По версии следствия, ночью 7 сентября 2009 года житель Архангельской области, находившийся в Вологде транзитом, из корыстных побуждений напал на 25-летнюю девушку — продавца торгового павильона на улице Мира. Он проник в павильон и нанёс девушке более 10 ударов ножом. Она скончалась на месте. После убийства злоумышленник забрал товар и деньги, а потом на поезде покинул территорию Вологодской области.

На протяжении многих лет преступление оставалось нераскрытым. Выйти на след злоумышленника правоохранителям удалось в текущем году.

Так, при осмотре торгового павильона в 2009 году были обнаружены и изъяты следы крови, не принадлежащие потерпевшей. В ходе проведения сравнительного генетического анализа в 2026 году было установлено совпадение выделенного генотипа с генотипом 42-летнего жителя города Плесецка Архангельской области.

Мужчина был доставлен в следственное управление СК России по Вологодской области. В ходе грамотно примененной следователями и криминалистами тактики допроса он признался в убийстве, был задержан и заключен под стражу.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем).