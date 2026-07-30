Верховаженка совершила две прогулки по Вытегре, по 4 тысячи рублей каждая

Верховажанка привлечена к ответственности за рекламные надписи магазина запрещенных веществ. Она приехала в Вытегру и в ночь с 20 на 21 апреля женщина красками белого и черного цветов нанесла на стены от дома на проспекте Ленина к дому на Архангельском тракте около 20 надписей, рекламирующих интернет-магазин по продаже наркотических средств.

Через неделю ,в ночь с 27 на 28 апреля, гостья города прошлась иным маршрутом и нанесла около 16 подобных надписей красками синего и красного цветов.

То есть 51-летняя женщина дважды нарушила п. 1 ст. 46 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Действия женщины квалифицированы по ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ - пропаганда наркотических средств. В судебные заседания она не явилась.

Изучив материалы дела, мировой судья по судебному участку № 31 признал верховажанку виновной, и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 руб. по каждому правонарушению.

Постановления в законную силу не вступили, могут быть обжалованы.