Директор магазина в Череповце присвоила 800 тысяч рублей

Фото: УМВД по Вологодской области.

26-летнюю череповчанку подозревают в присвоении денежных средств.Она занимала должность директора одного из магазинов торговой сети.

С января по март 2026 года она систематически не проводила полную инкассацию наличных. Так что в главной кассе магазина накопилось 800 тысяч рублей сверх установленного лимита. Их-то она, воспользовавшись служебным положением, и забрала из сейфа, потратив на погашение личной задолженности.

Однако работодателем была выявлена недостача. Подозреваемая предприняла попытку возместить причиненный ущерб: отдала накопления и недостающую сумму заняла у родственников. В ходе допроса подозреваемая пояснила, что совершила преступление из-за сложного материального положения и необходимости погашения крупного личного долга.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.