Вологодская полиция вычислила заказчика поджога авто за 7 млн рублей

В Вологде полицейские установили заказчика поджога автомобиля. Местный житель 1981 г.р. вечером оставил свой автомобиль BMW 4 серии на парковке у дома на ул.Ломоносова, а утром обнаружил машину сгоревшей.

Поджог попал на камеру видеонаблюдения, так что сотрудники полиции установили личность подозреваемого. 40-летний местный житель на преступление он решился по предложению самого владельца автомобиля. Заказчик заплатил за «работу» 50 тыс. рублей. После получения денег исполнитель поджёг автомобиль и скрылся.

Как выяснилось, хозяин около года назад заявитель приобрёл автомобиль в лизинг. После полугода платежей он не смог найти деньги на взносы. Лизинговая компания расторгла контракт и потребовала вернуть машину. Тогда мужчина решил инсценировать поджог ради страховой выплаты.

Сумма ущерба превысила 7 млн. рублей. В отношении подозреваемых следователи УМВД России «Вологда» возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путём поджога). Санкция данной части статьи подразумевает наказание до 5 лет лишения свободы. В отношении исполнителя (1986 г.р.) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении заказчика преступления (1981 г. р.) - запрет определённых действий.