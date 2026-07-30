Череповчанка откликнулась на приглашение подработать на маркетплейсе и погорела

Череповчанка в декрете лишилась более 147 тысяч рублей, решив подработать на маркетплейсе. Она обратилась с заявлением о мошенничестве в полицию.

Местная жительница 2004 г.р., находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком, получила предложение о дополнительном заработке. Неизвестные обещали ежедневный доход за выполнение простых заданий, связанных с работой на маркетплейсе: бронированием товаров, выставлением оценок и отменой заказов. Для убедительности женщине предоставили ссылку на сайт с личным кабинетом, где отображались начисленные вознаграждения и движение денежных средств.

«Менеджеры» убедили череповчанку, что для получения прибыли необходимо сначала выкупать или бронировать товары за собственные средства, после чего деньги будут возвращены с процентами. Доверившись, женщина в течение двух дней перечисляла деньги на различные банковские счета, рассчитывая получить доступ к более дорогим и высокооплачиваемым заданиям.

После очередного требования внести еще 127 тыс. рублей для выполнения «финального задания» женщина усомнилась в происходящем, она изучила информацию о подобных схемах в интернете и поняла, что стала жертвой мошенников.

После этого череповчанка прекратила общение с аферистами и обратилась в полицию. Всего женщина потеряла 147 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба).