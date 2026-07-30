Череповчанин прописал на своих 18 квадратных метрах 66 иностранцев

В Череповце в суд направлено уголовное дело по факту фиктивной постановки на миграционный учет. В комнате 18 квадратных метров было зарегистрировано 66 иностранных граждан.

Местного жителя 1974 г.р. подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Гостеприимный хозяин прописывал людей он постепенно: с сентября 2024 года по январь 2026 года. И, конечно, брал денежное вознаграждение..

Как выяснилось, мужчина действовал по просьбе малознакомой женщины, которая предоставляла ему документы иностранных граждан. Всего он сумел заработать 33 тысячи. Но это еще не все.

Сейчас к ним добавились и неприятности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают об уголовной ответственности за преступления данной категории и призывают граждан Российской Федерации проявлять бдительность и осведомленность относительно миграционного законодательства. Соблюдение законности в сфере миграции способствует обеспечению национальной безопасности и стабильности в обществе.