У пьяного за рулем конфисковали автомобиль

Фото: Прокуратура ВО.

За повторную езду в пьяном виде у жителя Вологодского округа суд конфисковал «Ниву», сообщила прокуратура Вологодского района.

35-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное нарушение).

Подсудимый уже был привлечен к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Но 25 апреля вновь был пойман пьяным за рулем автомобиля «LADA 4х4» на 5-м километре автодороги «Вологда-Ростилово».

Суд назначил виновному наказание в виде 240 часов обязательных работ. Кроме того, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

К нарушителю применена статья 104.1 УК РФ о конфискации имущества. По ходатайству прокуратуры суд постановил обратить в доход государства автомобиль «LADA 4х4», который, хотя и находился в совместной собственности с супругой осужденного, был признан орудием преступления. Приговор суда в настоящее время не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.