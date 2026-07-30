Гендиректор устроил незаконную рубку леса в Никольском районе

Свыше 5,3 миллиона рублей должен выплатить генеральный директор коммерческой организации: он признан виновным в незаконной рубке леса.

Такое решение вынес суд. Как сообщила прокуратура Вологодской области, с сентября 2024 года по январь 2025 на территории Никольского округа. в Кудангском участковом лесничестве велась заготовка древесины без всяких разрешений. Для этого использовалась арендованная лесозаготовительная техника. А руководитель предприятия, как установил суд, воспользовался своим служебным положением.

Объем незаконно вырубленного леса составил 821 кубометр древесины, рубка причинила лесному фонду ущерб более чем на 5,3 миллиона рублей.

Суд обязал гендиректора компенсировать причиненный вред. Кроме того, мужчине назначили один год и шесть месяцев принудительных работ. Часть заработка – 5 процентов – будет перечисляться государству.

Кроме того, суд сохранил арест на имущество осужденного стоимостью свыше 8,7 миллиона рублей. Эта мера необходима, чтобы обеспечить исполнение решения о взыскании ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.