Еще одна скульптурная композиция появится на Вологодчине

Фото: пресс-служба правительства области.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о скульптуре, которая вскоре появится на Вологодчине. Памятник планируют осенью в парке «Берег Дионисия» в Ферапонтово, где он станет главным смысловым элементом общественного пространства.

Сейчас завершена работа над глиняной моделью, макет уже подготовлен к следующему этапу — отливке в бронзе.

Это будет скульптурная группа, посвящённая выдающемуся иконописцу Дионисию и его сыновьям, созданная скульптором Николаем Клименко - именно его эскиз стал победителем конкурса.

Напомним, парк в Ферапонтово создан в прошлом году при федеральной поддержке.

Сейчас продолжается второй этап благоустройства территории. Уже выполнены работы по озеленению, началось строительство часовни в честь Георгия Победоносца, впереди — обустройство детской площадки.