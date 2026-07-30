"Свеза" участвует в подготовке Великого Устюга к юбилею

Средства лесопромышленников позволят обновить памятник великоустюгским первооткрывателям.

В подготовке к 880-летнему юбилею Великого Устюга активно участвует бизнес. Лесопромышленная группа «Свеза» направила 20 млн рублей на благоустройство сквера Землепроходцев.

Сквер располагается в центре города, с него открывается вид на набережную реки Сухоны. Комплексное благоустройство общественного пространства «Свеза» проведет в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Помимо федеральных средств лесопромышленная группа выделила 20 млн рублей. Средства «Свезы» позволят обновить памятник знаменитым великоустюгским первооткрывателям, участвовавшим в освоении Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, в сквере проведут озеленение, обустроят прогулочные дорожки из брусчатки, установят скамейки, качели и архитектурную подсветку. Также здесь откроется семейное кафе с видом на реку Сухону. После завершения работ общественное пространство станет новой точкой притяжения для жителей и гостей Великого Устюга.

«Для нас развитие городской среды — это часть долгосрочной работы территориях присутствия. Как один из крупнейших работодателей Великого Устюга, мы заинтересованы в том, чтобы город становился комфортнее для жизни, работы и отдыха. Поэтому в рамках программы «Свеза Рядом» мы поддерживаем проекты, которые меняют качество городской среды и помогают готовить Великий Устюг к его 880-летию», - прокомментировала Валентина Лихачева, директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию группы «Свеза».

Программа «Свеза Рядом» реализуется в рамках соглашения о социально-экономическом развитии Великоустюгского округа, заключенного компанией «Свеза», Правительством Вологодской области и администрацией муниципалитета. Общий объем инвестиций компании «Свеза» и привлеченного финансирования составил около 1 млрд рублей. Средства вкладываются в развитие городской среды, здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, а также поддержку общественных и предпринимательских инициатив.

В 2026 году общий объем социальных инвестиций лесопромышленной группы в Великоустюгский округ составит около 30 млн рублей.