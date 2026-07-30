Два подростка из Череповца за деньги подожгли вышку связи

Пацанов легко вычислили. Стоп-кадр видео УФСБ по ВО.

Подростки из Череповца в августе 2025 года, один 17-летний, второй - 14 лет, подожгли городскую вышку сотовой связи. Обоих задержали. Прошел суд. Оба

Выяснилось, что поджог они совершили по заданию украинского куратора, им пообещали за исполнение деньги. Но несмотря на то, что фигуранты направили видеоотчёт о выполнении задания, обещанные денежные средства они так и не получили.

Как сообщает областное управление ФСБ России, первый Западный окружной военный суд признал поджигателей виновными в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлёкшего причинение значительного имущественного ущерба (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ).

В итоге один из них осуждён на шесть лет, а второй – на семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.