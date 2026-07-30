Некоторые детские пособия за июль и некоторые пенсии за август вологжанам придут раньше

Региональное Отделение СФР предупреждает об изменении графика доставки выплат вологжанам. Некоторые

детские пособия за июль и некоторые пенсии за август придут раньше. Потому что доставочные дни 8 и 15 августа приходятся выходные.

3 августа 2026 года через банки поступят пособия за июль:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– пособие по беременности и родам;

– пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям;

– пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного.

5 августа 2026 года на счета кредитных организаций вологжанам поступит ежемесячная

выплата из средств материнского капитала.

7 августа 2026 года (за 8-е число, которое в последний летний месяц выпадает на

выходной день) поступит пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим

родителям.

10, 12 августа, а также 14 (за 15-е число, которое приходится на выходной день) и 21

августа вологодским пенсионерам поступит пенсия на банковские карты.

Если денежные средства не

поступили на счёт утром, нужно дождаться зачисления пособия и/или пенсии до

окончания дня.

По почте пенсии и детские пособия доставляются с 3 по 25 число в зависимости от

графика работы конкретного почтового отделения. Уточнить его можно на официальном

сайте или в приложении «Почты России».