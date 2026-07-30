На Вологодчине утонул молодой человек

В Вологодской области устанавливаются обстоятельства гибели в воде молодого человека. Следственными органами СК России по Вологодской области проводится процессуальная проверка по факту смерти 19-летнего жителя Кичменгско-Городецкого округа.

ЧП произошло 29 июля 2026 года: в реке Юг у поселка Югский Кичменгско-Городецкого округа во время купания утонул местный житель.

Ведомство сообщает: "При осмотре следов, указывающих на криминальный характер смерти, не установлено. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки будет принято процессуальное решение".