Вологжанка потребовала алименты с сына, которого едва не убила

Преступление произошло, когда родственник был несовершеннолетним

Кадуйский суд рассмотрел иск 67-летней местной жительницы к ее сыну. Пенсионерка просила взыскать с 40-летнего родственника алименты в размере прожиточного минимума. Сейчас это 16450 рублей. Свое обращение в суд кадуйчанка объяснила тем, что испытывает финансовые трудности, платит кредит и вынуждена покупать лекарства. Сын добровольно помогать отказывается, с матерью не общается и скрывает место жительства.

Но сын в суд не явился, письменно заявил, что исковые требования не признал. Выяснилось, что женщина получает пенсию и она больше установленного прожиточного минимума. Также внук, сын дочери, ежемесячно переводит по 5 или 10 тысяч рублей. Кредит на момент суда был погашен, подтверждения существенных расходов на лечение или лекарства не было предоставлено.

"Однако наиболее важный правовой аспект дела коснулся ст. 119 Семейного кодекса РФ, которая дает суду право отказать во взыскании алиментов, если родитель совершил в отношении ребенка умышленное преступление или вел себя недостойно в семье", - сообщает пресс-служба судов. Выяснилось, что в 2003 году в ходе ссоры женщина нанесла ответчику удар кухонным ножом в спину, причинив тяжкий вред его здоровью. После вынесения приговора в 2004 году женщину не лишили родительских прав лишь потому, что юноше на тот момент уже исполнилось 18 лет.

С учетом всех обстоятельств суд принял решение: в удовлетворении требований пенсионерке отказать.