Путепровод на улице Текстильщиков в Вологде сдадут раньше срока

Фото : Сергей Жестянников, ВК.

Путепровод на улице Текстильщиков в Вологде отремонтируют раньше срока. Об этом сообщил глава грода. Сергей Жестянников констатировал: работы по капремонту выполнены на 95 процентов.

Так что он будет сдан в начале осени. Капитальный ремонт, стоимость которого составляет 233 миллиона рублей, проводит подрядчик - компания «Мостостроительный отряд № 61».

«Мост был в аварийном состоянии, поэтому при поддержке правительства области занялись его капитальным ремонтом. Работы выполнены уже на 95% и идут с опережением графика... По контракту объект должны завершить в ноябре, но работы уже в финальной стадии. Сейчас важно сделать подъёмники для маломобильных групп граждан и провести благоустройство. Планируем сдать мост к сентябрю, на два месяца раньше запланированного изначально срока», — сообщил глава города Сергей Жестянников.

Путепровод обновлен полностью: отремонтировали конструкции железобетонных опор, пролётные строения, а также ряд балок, обновили покрытие моста, ограждение. Сейчас идёт монтаж освещения, формирование деформационных швов, установка антискользящего покрытия.