Следствие займется родителями подростка, устроившего ДТП на питбайке под Вологдой

Следователи отреагировали на ДТП: 15-летний подросток на байкере ночью 29 июля 2026 года в поселке Федотово Вологодского округа, перевозивший сверстника, сбил пешехода.

Трое человек попали в больницу.

Отвечать, по-видимому, будут взрослые.

Руководитель СУ СК России по Вологодской области Геннадий Юрьевич Яшин поручил и.о. руководителя Вологодского межрайонного следственного отдела Н.С. Малашину провести процессуальную проверку в отношении законных представителей несовершеннолетнего водителя питбайка на предмет вовлечения подростка в опасную деятельность при передаче ему возможности управления источником повышенной опасности на дороге общего пользования.

Ход и результаты проверки находятся на контроле в следственном управлении.

Следственное управление напоминает, что зачастую взрослые из добрых побуждений либо в стремлении угодить ребёнку приобретают транспортные средства, не оценивая вероятных последствий. Так они становятся причиной непоправимых событий.