Авария привела к экологическому инциденту у деревни Сулинское под Вологдой

Фото: Вячеслав Панов, ВК.

Экологическое ЧП произошло вблизи деревни Сулинское Вологодского округа. Мелиоративная канава оказалась заполнена нечистотами.

Местные жители очень обеспокоены этим, фото и посты появились в соцсетях. Одна и версий - это могут быть стоки с земель сельхозназначения от площадки компостирования.

На место выехали власти круга. Они подтвердили факт ЧП. И по из словам, причиной излива стала неисправность на коллекторе МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».

Как рассказал глава муниципалитета Вячеслав Панов, коммунальщики уже провели первоочередные мероприятия: открыли колодец, запустили в работу канализационную насосную станцию. Так что ситуация медленно будет улучшиться.

Для контроля обстановки на место выедут профильные службы.