Иномарка не пропустила мотоцикл под Вологдой

Под Вологдой мотоцикл не пропустила иномарка. Произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Авария случилась на втором километре автодороги Семенково – Заря 28 июля.

Получила травмы 29-летняя женщина. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

60-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» делал разворот и не пропустил мотоцикл «Хонда», которым управлял 31-летний мужчина. Мотоциклист, чтобы избежать столкновения, увел мотоцикл в кювет, где опрокинулся.

Травмы получила 29-летняя пассажирка мотоцикла, она была доставлена в больницу на машине скорой помощи.