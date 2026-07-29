В Череповце работница страховой компании уничтожила важную информацию

На днях Череповецкий городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы страховой компании об уничтожении цифровой информации. 58-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 272 УК РФ - неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший ее уничтожение.

По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемая, используя служебные полномочия, из-за возникших личных неприязненных отношений осуществила несанкционированный доступ к компьютерной базе данных компании.

Она умышленно удалила из сетевых папок работодателя более 900 файлов, уничтожив охраняемую законом цифровую информацию. Это причинило существенный вред правам и законным интересам страховой организации.

Назначено проведение предварительного слушания, которое состоится 31 июля 2026 года в 10:00 часов.