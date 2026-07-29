19-летний вологжанин ограбил посетителя бара в Вологде

В вологодском баре был ограблен посетитель. Подозреваемый в грабеже и краже денег с банковской карты задержан.

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России «Вологда» обратился 33-летний вологжанин, сообщает сайт УМВД Вологодской области. Мужчина сообщил, что отдыхал в баре на улице Чернышевского. К нему подошла компания молодых людей, один из которых выхватил у него телефон и скрылся. Сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей.

Подозреваемым казался ранее не судимый 19-летний местный житель. Он пояснил, что в ходе распития алкоголя у него закончились деньги. Потерпевшему он предложил выпить вместе, но получил отказ. После этого молодой человек выхватил телефон из рук мужчины.

Выяснилось, что через телефон он получил доступ к банковскому приложению потерпевшего и перевёл 6500 рублей на свой счёт, так что было на что отдыхать на чужие деньги.

По данным фактам следственным отделом № 3 УМВД России «Вологда» возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с банковского счёта).

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (Грабеж).

На данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде.