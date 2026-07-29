Вологжанка три недели сотрудничала с мошенниками и лишилась 4 млн рублей

Жительница Вологды лишилась более 4 миллионов рублей. Она принесла в дежурную часть УМВД России «Вологда» заявление по факту мошенничества. Местная жительница 1978 года рождения рассказала, что в начале июля ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником курьерской службы и сообщил о доставке товара с маркетплейса. Спустя некоторое время женщине пришло сообщение о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуг» и утечке персональных данных. Для восстановления доступа предлагалось связаться со службой поддержки по указанному в сообщении номеру.

Вологжанка позвонила по телефону, где ей ответила якобы сотрудница технического центра портала.

В ходе разговора лжеспециалист под предлогом верификации выведала у потерпевшей персональные данные, а позже сообщила, что неизвестные уже оформили от ее имени доверенность на гражданина недружественного государства.

Для предотвращения отправки денежных средств за рубеж к разговору подключился лжесотрудник Центрального банка. Он убедил женщину перевести деньги на специальный «государственный защищенный счет».

Вологжанка действовала по инструкциям кураторов на протяжении трех недель, посетив за это время несколько банковских учреждений, осуществила 6 крупных транзакций на счета, продиктованные преступниками.

В итоге она перевела свои сбережения, 1 500 000 рублей, взятых в кредит, и 290 000 рублей с кредитной карты.

Переведя в общей сложности 4 134 000 рублей, женщина продолжила ждать дальнейших указаний от «лжеспециалиста». Однако злоумышленники полностью перестали выходить на связь. Спустя время вологжанка осознала, что стала жертвой мошенничества, и обратилась за помощью в полицию.

По факту мошенничества следственным отделом УМВД России «Вологда» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Злоумышленников разыскивают.