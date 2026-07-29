Семье с ребенком на автомобиле, застрявшем на харовской дороге, пришел на помощь сотрудник ГАИ

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Жительница Вологодской области поблагодарила сотрудника Госавтоинспекции Харовска за помощь на дороге. На имя начальника УМВД России по Вологодской области генерал-майора полиции Павла Серова пришло благодарственное письмо в адрес инспектора ДПС. 18 июля 2026 года семья харовчан оказалась в грязевой ловушке. Их автомобиль с двухлетним ребенком в салоне завяз в грязи. Все попытки выбраться самостоятельно оказались тщетными. Повезло, что удалось дозвониться до ЕДДС. На выручку был направлен сотрудник ДПС. "Инспектор прибыл на место в максимально короткие сроки. Проявив исключительную отзывчивость и физическую силу, он лично помог вытолкать наш автомобиль из грязи. Но самое главное — он сопроводил нашу семью до безопасного выезда из леса, полностью убедившись, что нам больше ничего не угрожает", - написала харовчанка.

По ее словам, "В стрессовой для нас ситуации действия инспектора были образцом выдержки, такта и человечности. Его спокойствие вселило уверенность и помогло нам справиться с волнением.

Сотрудники ГИБДД зачастую ассоциируются лишь со строгим контролем на дорогах, но этот поступок показывает их истинное призвание — защищать и помогать людям".

Фото: сайт УМВД ВО.