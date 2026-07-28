В Вологодской области отстреляют каждого шестого медведя

В Вологодской области определены лимиты добычи кабана и медведя в предстоящем сезоне. Охота стартует уже 1 августа.

«В сезоне охоты 2026 – 2027 утвержден лимит изъятия медведя бурого 1591 особь при численности 8954 особи, норматив добычи кабана на территории области составит порядка 1300 особей», - сообщает паблик «Главохота Вологодской области.

Основными способами добывания этих зверей являются охота с вышки на кормовых полях и охота с подхода. Охота как правило происходит вечером и ночью - потому что крупные одиночные самцы медведя и кабана предпочитают самое темное время года.