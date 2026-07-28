Средняя сумма ипотечного кредита у вологжан составила 3,2 млн рублей

На Вологодчине выдача ипотечных кредитов с января по май 2026 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54,3%, до 10,1 млрд рублей. Такие цифры приводит региональное отделение Центробанка.

Всего с начала года в регионе выдано более 3,1 тысяч ипотечных жилищных кредитов, средняя сумма кредита - 3,2 млн рублей. Средний срок ипотеки в мае по сравнению с прошлым годом сократился. Сейчас он составляет 22 года и 4 месяцев.

В мае 2026 года на индивидуальное жилищное строительство пришлось 13,4% от общего объема выданных ипотечных кредитов. Всего с начала 2026 года банки выдали кредитов на 1,3 млрд рублей на приобретение и строительство частных домов. Это больше на 82,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.