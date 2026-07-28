Валентина Матвиенко рассказала о ситуации с абортами на Вологодчине Владимиру Путину

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Число абортов в РФ сокращается. За два года оно сократилось почти на 12%. Такие цифры на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Встреча состоялась в Кремле 28 июля. По оценке спикера Совета Федерации меры, введенные в Вологодской области, работают. Это отмечено в докладе Президенту.

"Что также радует - устойчиво в последние два года идет снижение количества абортов. Более чем на 11, почти 12% за два года снизилось число абортов. Например, самый положительный результат в Вологодской области - число абортов сократилось на 45%. Это в результате также тех мер, которые принимает руководство региона", - сказала Матвиенко.

По ее словам, по итогам прошлого года в 18 регионах выросла рождаемость, также увеличивается число многодетных семей, в два раза выросло число студенческих семей, и половина из них уже — это семьи с детьми.