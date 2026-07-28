Целительница у вологжанки забрала авто за услуги и захотела квартиру

Вологжанка отдала «целительнице» свою иномарку за обряд по улучшению здоровья. Возвращать машину пришлось через суд. Об этом сообщает пресс-служба Вологодского областного суда.

Вологодский городской суд рассмотрел дело, где 38-летний истец указал, что передал супруге доверенность на распоряжение его автомобилем «Хонда CRV». А жена отдала машину с документами и ключами во временное пользование некой целительнице. Которая возвращать иномарку отказалась.

61-летняя ответчица и ее представители заявили, что машина была получена в качестве оплаты за целительные услуги, оказанные супруге истца (обряды по улучшению здоровья). По их версии, между сторонами существовала договоренность о дарении автомобиля, а доверенность оформлялась именно для этой цели.

Но 38-летняя вологжанка рассказала, что действительно обращалась к «целительнице» за решением проблем. Но никакого реального лечения не получила. В какой-то момент ответчица потребовала купить ей квартиру за оказанные услуги. Тут вологжанка и осознала, что ее вводят в заблуждение.

А доверенность на авто была отменена ее супругом.

Суд установил, что вопреки требованиям Гражданского кодекса РФ о сделках письменных договоров купли-продажи или дарения между сторонами заключено не было. Доказательств намерения собственника отчуждать автомобиль судом не установлено.

Факты оплаты ответчицей штрафов по линии Госавтоинспекции и ее включение в полис ОСАГО, приводимые как доводы, не предоставляют право собственности на спорную иномарку.

В итоге суд постановил истребовать у «целительницы» автомобиль, ключи и документы и передать их истцу в течение семи дней после вступления решения в силу. Также с ответчицы взысканы судебные расходы.