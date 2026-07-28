В Череповце смонтировали тросовое ограждение

На Кирилловском шоссе в Череповце завершили установку тросового ограждения протяженностью около 300 метров. Это стало одной из мер по повышению безопасности дорожного движения, снижения риска получения тяжелых травм водителями и пассажирами при дорожно-транспортных происшествиях. Необходимость дополнительных мер связана с высокой аварийностью участка: за последние два года здесь произошло два ДТП с погибшими.

Ограждение появилось на участке от тепличного комплекса до автозаправочной станции. Здесь сохранены шесть полос.

Тросовое ограждение предотвращает выезд автомобилей на встречную полосу, так что лобовых столкновений станет меньше.

Конструкция включает металлические стойки, высокопрочные тросы, анкерные блоки и специальные натяжные устройства, обеспечивающие необходимую жесткость системы.

Тросы занимают меньше места по сравнению с бетонными барьерами, не ограничивают обзор, они при столкновении постепенно поглощают энергию удара за счет своей упругости, уменьшая последствия аварии.