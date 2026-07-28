В Грязовце предприниматель нарушил права пауков и рептилий

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили в Вологодской области нарушение в сфере обращения с животными.

Речь идет о пауках и рептилиях.

В одном из торговых центров Грязовца работает выставка пауков и рептилий. Но организатор нарушил требования законодательства.

«У индивидуального предпринимателя, организовавшего выставку, не зарегистрирована площадка в информационной системе «Цербер» для осуществления деятельности в сфере обращения с животными», - отмечают в ведомстве.

Выяснилось, что у предпринимателя нет лицензии на право содержания животных в неволе - зоопарках, зоосадах и т.д.

В Россельхознадзоре посчитали, что в действиях организатора выставки есть признаки нарушений законодательства об обращении животными, а это может создать угрозу не только для самих пауков и рептилий, но и для людей, которые посещают выставку.

Предпринимателю было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Ему указали на необходимость оформлять ветеринарные сопроводительные документы на всех животных.