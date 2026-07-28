Внезапно в Вологде появился новогодний мурал

Фото: Сергей Жестянников, ВК.

Новогодний арт-объект появился на трансформаторной подстанции в Вологде возле дома № 80 на улице Мира. Его создали художники творческого коллектива Ar2.Ufa из Уфы в рамках фестиваля стрит-арта «Палисад».

Новая работа открыла специальную номинацию «Вологда – Новогодняя столица», в рамках которой в городе планируют создать серию тематических уличных росписей. Ожидается, что такие арт-объекты станут частью праздничного оформления областной столицы. Вологда начала подготовку к проведению мероприятий в статусе Новогодней столицы России – 2027. Одним из первых проектов стало создание тематических муралов, посвященных будущему празднику. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников.

Напомним, что в декабре прошлого года Вологда вошла в число призеров Всероссийского конкурса «Культурная столица» и получила специальный статус Новогодней столицы России – 2027. Это специальный приз Минкультуры России, который был учрежден для поощрения презентаций городов. Интересно, что Новогодней столицей Вологда станет в год своего юбилея. Но созданием муралов подготовка к главному зимнему празднику не ограничивается.