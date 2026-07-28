Лось попал под поезд в Вологодской области

Вологодской области грузовой поезд сбил лося. ЧП произошло в Бабаевском округе.

Сохатый внезапно вышел на железнодорожные пути. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось.

Инцидент произошел на перегоне Кадуй — Уйта. Животное погибло от полученных травм.

Столкновение не повлияло на движение поездов, все составы шли без задержек на этом участке. Информацию о гибели лося передали в органы, отвечающие за охрану животного мира.

На дорогах Вологодчины с начала года произошло более 100 аварий с участием диких животных. Практически все - это встреча с лосями.

Наиболее высокий риск встречи с дикими животными на дорогах области сохраняется в Вологодском, Устюженском, Череповецком и Шекснинском округах.