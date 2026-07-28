Резиденция изящных искусств Областной картинной галереи может появиться в Вологде

Фото: ВК, Георгий Филимонов.

В Вологде закончилась реставрация дома Пузан-Пузыревского, что на улице Герцена, 35. Это объект культурного наследия федерального значения. Работы велись на протяжении двух лет.

Решается, что здесь будет размещаться.

«Прорабатываем наполнение особняка. Одна из ключевых идей — разместить здесь Резиденцию изящных искусств Областной картинной галереи — экспозицию, связанную с посещением Вологодчины представителями императорского дома Романовых. Предстоит благоустроить прилегающую территорию объекта и оснастить помещения. Обновлённый памятник архитектуры станет ещё одним подарком к 880-летию Вологды и новым местом притяжения для жителей и гостей областной столицы», - рассказал губернатор области Георгий Филимонов.

Напомним, дом построен в 19 веке. В начале 20-го столетия здесь жил американский посол и размещалось посольство США.

При капремонте специалисты укрепили фундамент и обновили отмостку, привели в порядок кровлю и фасады, выполнили внутреннюю отделку, воссоздали утраченную при перепланировке парадную лестницу. Общая стоимость работ составила порядка 140 млн рублей. Финансирование шло из федерального бюджета по проекту «Историческая память» и нацпроекту «Культура».