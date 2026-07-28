В Харовском округе появится модульный ФАП

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Новый модульный ФАП откроется в Харовском округе 1 сентября. Он появится в селе Михайловском - в 15 км от райцентра.

Это блочно-модульная одноэтажная конструкция, общая площадь - 64 кв. м. Она полностью соответствует требованиям и саннормам. В ФАПе находятся приёмный и процедурно-прививочный кабинеты, помещения для хранения лекарств, холл для ожидания приёма и санузел.

Сейчас ведется оснащение ФАП новым оборудованием и мебелью, выполняется благоустройство территории, укладка брусчатку.

К концу лета ФАП должен получить лицензию, и с 1 сентября начнет принимать пациентов.

Старый медпункт размещался в приспособленном помещении бывшего детского сада.

Объект возвели в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и регионального проекта «Сельский ФАП». Всего в этом году на сельских территориях откроется 10 новых модульных ФАПов и одна амбулатория, сообщается на странице губернатора Георгия Филимонова.