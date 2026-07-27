Частный музей в центре Вологды передают в собственность государства из-за дела Евгения Шулепова

Фото: "Дом с добром" ВК.

Фото: "Дом с добром" ВК.

"Вологда может потерять один из лучших музеев", - такая информация появилась на страничке "Дома с добром" ВКонтакте.

«Дом с добром» находится в самом центре города.

Он расположен в отреставрированном - с любовью и отменным вкусом - деревянном особняке купца Коковашина конца XIX века напротив Вологодского кремля.

"Мы так хотели вернуть еще один вологодский дом, сохранить историю и дух Русского Севера, показать, как жили, работали и радовались вологжане в разные времена. И ведь получилось!" - пишут сотрудники музея.

Однако вокруг вологодского музея «Дом с добром» сложилась непростая ситуация. По иску прокуратуры суд принял решение об изъятии здания в пользу государства. Данный шаг стал следствием разбирательства в отношении экс-мэра Евгения Шулепова. По мнению сотрудников, "суд ошибочно счел его бенефициаром музея и постановил передать объект государству".

Фото: "Дом с добром" ВК.

Сотрудники уверены, что здание было приобретено на аукционе предпринимателями совершенно законно и за частные деньги. Ремонтировали его и наполняли экспонатами всем миром, не потратив ни одной бюджетной копейки.

"Ирония в том, что именно сейчас, когда государство вкладывает огромные деньги в развитие туризма в глубинке и сохранение русской самобытности, суд одним решением перечеркивает всё это", - пишут сотрудники.