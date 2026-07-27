Выпускница попала под суд за шпаргалки на ЕГЭ

Девушка пошла на экзамен и попала на штраф. Она была поймана со шпаргалками.

Нарушение процедуры проведения экзамена выявлено в июне этого года. Жительница Вологодского округа сдавала ЕГЭ по обществознанию. Девушка не была уверена в своих силах, так что попробовала использовать шпаргалки, спрятанные в паспорте.

Выпускница сначала она надолго вышла из аудитории, потом перебирала страницы паспорта, обмахивалась им, отказывалась показать документ или положить его на стол. В итоге из паспорта выпали записи. Был составлен акт нарушения, экзаменационную работу аннулировали, за которые предусмотрена административная ответственность.

«Согласно пункту 72 Порядка проведения ГИА участникам экзаменов запрещается выполнять экзаменационную работу несамостоятельно, в том числе с помощью посторонних лиц, общаться с другими участниками ГИА во время проведения экзамена в аудитории, иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, выносить из аудиторий и ППЭ черновики, экзаменационные материалы на бумажном и (или) электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы, черновики», - напомнили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Материалы в отношении девушки рассматривал мировой судья. Выпускница признала вину. Суд назначил штраф в размере 3 тысячи рублей.

Инга Книжкина

Источник фото: Пресс-служба судов