Цветаевского костра на Вологодчине этой осенью не планируется

В Соколе 26.06.2026, Цветаевский дом. Фото: Елена Титова.

Организатор Цветаевских костров на Вологодской земле филолог и цветаевовед Елена Титова сообщила об особенностях нынешнего сезона. По ее словам, участились вопросы о программе двенадцатого Цветаевского костра.

На своей странице ВКонтакте она написала: "Данное событие по многим причинам решено передвинуть на будущее. Выступлений перед живым огнем на открытых площадках в 2026-м не планируется..."

Но состоятся Цветаевские встречи, которые запланированы на конец сентября - начало октября. Они пройдут в Соколе, Кириллове, Белозерске, Вологде, Великом Устюге.

Инициаторами встреч выступают: Кирилло-Белозерский музей-заповедник и вологжане, которым эти встречи нужны.