Цветаевского костра на Вологодчине этой осенью не планируется

Организатор Цветаевских костров на Вологодской земле филолог и цветаевовед Елена Титова сообщила об особенностях нынешнего сезона. По ее словам, участились вопросы о программе двенадцатого Цветаевского костра.
На своей странице ВКонтакте она написала: "Данное событие по многим причинам решено передвинуть на будущее. Выступлений перед живым огнем на открытых площадках в 2026-м не планируется..."
Но состоятся Цветаевские встречи, которые запланированы на конец сентября - начало октября. Они пройдут в Соколе, Кириллове, Белозерске, Вологде, Великом Устюге.
Инициаторами встреч выступают: Кирилло-Белозерский музей-заповедник и вологжане, которым эти встречи нужны.