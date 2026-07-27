В Вологде ремонтируют улицу Чернышевского

Фото: администрация Вологды.

Ремонт улицы Чернышевского в Вологде выполнен на треть. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего подрядчику необходимо отремонтировать 3,9 км дороги – от Октябрьского моста до ул. Железнодорожной. Сейчас на улице Чернышевского идет укладка асфальта. Работы выполняются без перекрытия движения, с частичным заужением проезжей части. На данный момент полностью закончено фрезерование проезжей части и частичная замена бортовых камней.

Также выполнены работы по установке опор светофоров на перекрестке улиц Чернышевского, Сухонской и Старого шоссе и на пересечении улиц Гоголя и Чернышевского. Их планируется подключить после окончания всех работ.

Завершить ремонт улицы Чернышевского планируется в этом году. Помимо обновления дорожного полотна на всем протяжении магистрали будет частично заменен бортовой камень и переустроены коммуникации.

В благоустройстве магистрали применяется комплексный подход. В этом году на улице Чернышевского будут отремонтированы фасады домов 65, 67, 70, 71, 74, 84, 111, 113, 115, 116, а также дом № 17 на улице Красноармейской.