С 1 августа начнут ремонтировать Красный мост в Вологде

Фото: пресс-служба Администрации Вологды.

В августе в Вологде начнется ремонт Красного моста. Переход через реку Вологду перекроют.

Как сообщает пресс-служба администрации города, работы будут проведены с 1 по 20 августа. Работы будут выполнены в рамках второго этапа благоустройства городской набережной, которая преображается в рамках программы «Стратегия 2.0»

Планируется обновить асфальтовое покрытие, заменить перильные ограждения и установить новое освещение. Также будут приведены в порядок лестничные сходы.

Конкретные сроки перекрытия будут сообщены дополнительно. Пересечь реку можно будет через Октябрьский мост.

Напомним, что всего в этом году планируется благоустроить 2,3 км набережной реки Вологды. На ремонт выделены средства из бюджетов трёх уровней. Благоустройство ведётся при поддержке Правительства Вологодской области и Администрации города Вологды, а также в рамках Народной программы Единой России.