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НовостиОбщество27 июля 2026 12:48

В Харовске впервые пройдёт сап-фестиваль с креативными костюмами

Для участников обязательны спасательные жилеты
Источник:kp.ru

31 июля, накануне Дня города, на берегу базы отдыха «Экстрим» в Харовском округе устроят первый сап-фестиваль. Участников ждёт красочный заплыв на сапбордах по маршруту до наплавного моста. Открытие и построение — в 16:30, старт — в 17:00.

Главное правило — спасательный жилет обязателен для каждого. А также приветствуются яркие и необычные костюмы. Заявки принимаются онлайн, подробности — по телефону 2-12-30 или в чате фестиваля. На сегодняшний день уже подано 20 заявок. Глава округа Александр Белов пригласил всех присоединиться к празднику.