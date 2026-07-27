В Харовске впервые пройдёт сап-фестиваль с креативными костюмами

31 июля, накануне Дня города, на берегу базы отдыха «Экстрим» в Харовском округе устроят первый сап-фестиваль. Участников ждёт красочный заплыв на сапбордах по маршруту до наплавного моста. Открытие и построение — в 16:30, старт — в 17:00.

Главное правило — спасательный жилет обязателен для каждого. А также приветствуются яркие и необычные костюмы. Заявки принимаются онлайн, подробности — по телефону 2-12-30 или в чате фестиваля. На сегодняшний день уже подано 20 заявок. Глава округа Александр Белов пригласил всех присоединиться к празднику.